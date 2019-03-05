В Google сообщили об исправлении ошибки с отображением Крыма на картах

В Google сообщили об исправлении ошибки с отображением Крыма на картах

Компания Google сообщила об исправлении ошибки с некорректным отображением Крыма на картах у некоторых российских пользователей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы считаем, что мы исправили ошибку, из-за которой небольшая часть пользователей Google-карт на [устройствах с операционной системой] iOS видела неверную информацию», — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, Google прилагает все усилия, чтобы объективно отображать «спорные регионы». «Там, где у нас есть локальные версии Google-карт, как в России, мы следуем местному законодательству при отображении названий и границ», — добавили в компании.

В конце января депутат Госдумы пожаловался на неверное отображение Крыма на картах Google. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин поручил пригласить представителя американской компании в Госдуму. После этого в Google пояснили депутатам, что при заходе в карты с российской территории Крым показывается как часть России, а из-за рубежа — как спорная территория.