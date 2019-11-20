Общество , 20 ноя, 22:17
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Мужчина упал на пути на станции московского метро «Баррикадная»
Мужчина оказался на жестком пути станции метро «Баррикадная», сотрудник полиции помог ему подняться до прибытия поезда. Об этом РБК сообщила пресс-служба УВД на Московском метрополитене.
Инцидент произошел около 19:20 мск. «В отсутствии электропоезда дежуривший на станции сотрудник полиции помог подняться пассажиру», — отмечается в сообщении. По данным пресс-службы, пассажир доставлен в комнату полиции для разбирательства.
В конце октября мужчина упал под прибывающий поезд на станции «Маяковская» Замоскворецкой линии. Он провалился между вагонами состава, его достали и передали врачам. Из-за инцидента остановили состав, движение поездов было кратковременно приостановлено.