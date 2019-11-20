Мужчина упал на пути на станции московского метро «Баррикадная»

Мужчина упал на пути на станции московского метро «Баррикадная»

Мужчина оказался на жестком пути станции метро «Баррикадная», сотрудник полиции помог ему подняться до прибытия поезда. Об этом РБК сообщила пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

Инцидент произошел около 19:20 мск. «В отсутствии электропоезда дежуривший на станции сотрудник полиции помог подняться пассажиру», — отмечается в сообщении. По данным пресс-службы, пассажир доставлен в комнату полиции для разбирательства.

В конце октября мужчина упал под прибывающий поезд на станции «Маяковская» Замоскворецкой линии. Он провалился между вагонами состава, его достали и передали врачам. Из-за инцидента остановили состав, движение поездов было кратковременно приостановлено.