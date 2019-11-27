Создатель российской винтовки Т-5000 увеличил дальность поражения до 2 км

Снайперская винтовка Т-5000 (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Предприятие «Промтехнология», выпускающее охотничье и снайперское оружие под брендом ORSIS, разработало новую модификацию снайперской винтовки Т-5000 под калибр.375 Cheytac с повышенной дальностью поражения. Об этом заявил гендиректор предприятия Владимир Злобин, передает «РИА Новости».

«Тестовые испытания прошли успешно. Если дальность поражения.338 калибра — 1500 м, то здесь мы уже выходим за 2 км. Рабочее название этой модели ORSIS-375CT», — рассказал он.

Серийное производство новой модификации начнется в 2020 году. По словам Злобина, на эту винтовку уже есть предзаказы.

Винтовка Т-5000 была впервые представлена в 2011 году, в 2017 году ее приняли на вооружение российские спецслужбы и Росгвардия. Изначально она была разработана в калибре.308 Winchester (7,62×51 мм) и.338 Lapua Magnum (.338 Lapua Magnum). Патрон.375 Cheytac был разработан специально для снайперской стрельбы и является более тяжелым. Он уже используется в снайперских винтовках M200 «Intervention» американской фирмы CheyTac, которые за счет этого могут давать минимальное рассеивание на сверхдальних расстояниях более 2 км.