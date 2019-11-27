Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 64,02 (+0,26) Quote, 26 ноя, 12:39
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 70,52 (+0,2) Quote, 26 ноя, 12:39
Мужчина выжил после падения на пути на серой ветке московского метро Общество, 09:37 Город инноваций: как технологии помогают улучшить бизнес. Игра РБК и Microsoft, 09:35 Создатель российской винтовки Т-5000 увеличил дальность поражения до 2 км Технологии и медиа, 09:25 Треть россиян отказались переходить на фриланс Общество, 09:17 На Кубани при пожаре в хозяйственной постройке погибли четыре человека Общество, 09:14 Тишина, покой и звукоизоляция: как оградиться от лишнего шума. Карточки РБК и ROCKWOOL, 09:06 СМИ узнали об одобрении проектов для реформы надзора за бизнесом Бизнес, 09:05 Под Астраханью 14 человек пострадали в ДТП с автобусом и электричкой Общество, 09:04 В Приморье задержали мужчину по подозрению в убийстве 17-летней девушки Общество, 09:03 АФК «Система», Disney, «Яндекс»: за какими котировками следить сегодня Quote, 09:01 Умножение делением: что может дать обычным людям шеринг в сфере b2b Тренды, 09:00 Битва каждый день и час: ИТ-тренды 2020 для отельеров Pro, 08:55 Глава «Авито» — об участии в экономике шеринга и перспективах развития Тренды, 08:51 В Приморье завели административное дело после уборки снега школьником Общество, 08:37
Технологии и медиа ,  
0 
Создатель российской винтовки Т-5000 увеличил дальность поражения до 2 км
Снайперская винтовка Т-5000 (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Предприятие «Промтехнология», выпускающее охотничье и снайперское оружие под брендом ORSIS, разработало новую модификацию снайперской винтовки Т-5000 под калибр.375 Cheytac с повышенной дальностью поражения. Об этом заявил гендиректор предприятия Владимир Злобин, передает «РИА Новости».

«Тестовые испытания прошли успешно. Если дальность поражения.338 калибра — 1500 м, то здесь мы уже выходим за 2 км. Рабочее название этой модели ORSIS-375CT», — рассказал он.

Серийное производство новой модификации начнется в 2020 году. По словам Злобина, на эту винтовку уже есть предзаказы.

Винтовка Т-5000 была впервые представлена в 2011 году, в 2017 году ее приняли на вооружение российские спецслужбы и Росгвардия. Изначально она была разработана в калибре.308 Winchester (7,62×51 мм) и.338 Lapua Magnum (.338 Lapua Magnum). Патрон.375 Cheytac был разработан специально для снайперской стрельбы и является более тяжелым. Он уже используется в снайперских винтовках M200 «Intervention» американской фирмы CheyTac, которые за счет этого могут давать минимальное рассеивание на сверхдальних расстояниях более 2 км.

Общество
В России впервые за 45 лет решили создать патрон для снайперского оружия

В июне стало известно, что партию высокоточных винтовок Т-5000 заказало МВД. Кроме России винтовки этого типа состоят на вооружении в Саудовской Аравии, Китае, Белоруссии и некоторых других странах.

Теги: снайперская винтовка, оружие
Материалы по теме
Минобороны Армении объяснило «попытки неофициально» решить вопрос с ORSIS
Политика
В России впервые за 45 лет решили создать патрон для снайперского оружия
Общество
В Росгвардии объяснили появление вакансии снайпера на HeadHunter
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter