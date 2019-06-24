МВД заказало партию высокоточных снайперских винтовок

Министерство внутренних дел заказало пробную партию высокоточных винтовок отечественного производства ORSIS Т-5000. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил гендиректор компании-производителя «Промтехнология» Владимир Злобин.

По его словам, часть образцов оружия производства «Промтехнологии» уже поступила в пробную эксплуатацию в силовых ведомствах. Так, ФСО взяло на испытания партию карабинов ORSIS К-15 «Брат». Модернизированные версии этих карабинов до конца года будут направлены в ФСБ и Росгвардию. «Недавно пришел запрос на снайперские винтовки от МВД. Они хотят закупить пробную партию ORSIS Т-5000», — сообщил Злобин.

ORSIS T-5000 — снайперская винтовка, входящая в состав снайперского комплекса «Точность». Она уже стоит на вооружении сил специальных операций Минобороны, подразделений ФСБ, ФСО и Росгвардии. Впервые она была представлена на международной выставке вооружений в Нижнем Тагиле в 2011 году. Дальность эффективной стрельбы составляет 1500 м.