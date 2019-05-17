В России впервые за 45 лет решили создать патрон для снайперского оружия

В России впервые за 45 лет решили создать патрон для снайперского оружия

В России впервые с 1974 года создают новый патрон для снайперского оружия. Об этом «РИА Новости» сообщил гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения («дочка» «Ростеха») Альберт Баков.

«Мы делаем новый патрон.338 Lapua Magnum, чего фактически у нас в стране не было с 1974 года, так как конкретной задачи по созданию новых патронов не ставилось», — сказал Баков.

Он добавил, что для этого нужно, в частности, создать оборудование для производства, пороха, капсюли.

Также Баков добавил, что еще одна стоящая перед предприятием задача — работа с патроном 7,62х39 мм. «Посмотрим, как можно его улучшить», — заметил он.

В январе на предприятии заявили о завершении испытаний нового пистолетного комплекса под патрон 9х21. Пистолет показал работоспособность в температурном диапазоне от +50 до –70 градусов.