С 1 января Владивосток станет официальной столицей Приморья

Депутаты законодательного собрания Приморского края в третьем и окончательном чтении приняли законопроект, наделяющий Владивосток статусом столицы региона. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

В соответствии с Уставом региона, Владивосток являлся «исторически сложившимся административным центром Приморья». Но при этом закона о столичном статусе не было.

С инициативой утвердить город в качестве столицы края выступили владивостокские депутаты. Спикер думы Владивостока Андрей Брик заявил, что новый статус позволит получить дополнительное финансирование, в том числе на инфраструктуру, развитие территорий общего пользования.

По словам первого вице-губернатора края Веры Щербиной, на выполнение столичных функций Владивосток получит в 2020 году из региональной казны 300 миллионов рублей. Закон о столичном статусе города вступит в силу с 1 января следующего года.