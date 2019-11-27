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С 1 января Владивосток станет официальной столицей Приморья

Депутаты законодательного собрания Приморского края в третьем и окончательном чтении приняли законопроект, наделяющий Владивосток статусом столицы региона. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

В соответствии с Уставом региона, Владивосток являлся «исторически сложившимся административным центром Приморья». Но при этом закона о столичном статусе не было.

С инициативой утвердить город в качестве столицы края выступили владивостокские депутаты. Спикер думы Владивостока Андрей Брик заявил, что новый статус позволит получить дополнительное финансирование, в том числе на инфраструктуру, развитие территорий общего пользования.

По словам первого вице-губернатора края Веры Щербиной, на выполнение столичных функций Владивосток получит в 2020 году из региональной казны 300 миллионов рублей. Закон о столичном статусе города вступит в силу с 1 января следующего года.

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Владивосток стал столицей Дальнего Востока

В декабре 2018 года Владимир Путин сделал Владивосток центром Дальневосточного федерального округа. Ранее столицей ДФО был Хабаровск. В связи с этим во Владивосток начали переезжать территориальные органы государственной власти, в том числе, полномочное представительство президента России. Оно было перенесено на остров Русский в августе этого года..

Теги: Владивосток, Приморский край, столица
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