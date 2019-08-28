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Baidu $181 (+73,4%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
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Путин перенес полпредство на Дальнем Востоке на остров Русский

Полномочное представительство президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) перенесено из Хабаровска во Владивосток, на остров Русский. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 28 августа, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Новый адрес представительства главы государства на Дальнем Востоке — Владивосток, остров Русский, поселок Аякс, д. 10, литера Н. Указ вступает в силу со дня его подписания.

До этого дня полпредство в ДФО было в Хабаровске, на улице Шеронова, 22.

В декабре прошлого года Владивосток стал столицей Дальневосточного федерального округа. Однако точный адрес размещения полпредства определен не был. До этого момента административным центром федерального округа был Хабаровск.

Идею перенести окружную столицу выдвинул врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. Среди доводов, которые он приводил, — наличие во Владивостоке развитой транспортной инфраструктуры и регулярное проведение международных мероприятий.

Теги: Владивосток, Хабаровск, остров Русский
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