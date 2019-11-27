В Папуа-Новой Гвинее вооруженная группа угнала самолет

Полиция Папуа -Новой Гвинеи расследует угон и ограбление чартерного самолета на острове Новая Британия. Об этом сообщает радиостанция Radio New Zealand.

В сообщении указывается, что самолет местной авиакомпании Tropicair захватили восемь вооруженных мужчин во время дозаправки на острове. Они заставили пилота взлететь, сесть на неиспользуемой взлетно-посадочной полосе, после чего они похитили находившиеся на борту сумки и груз.

По информации Tropicair, пилот самолета не пострадал. Пассажиров на борту самолета не было.

В феврале в Бангладеш неизвестный мужчина попытался захватить самолет, который направлялся в Дубай. Он проник в кабину пилота с пистолетом. При штурме лайнера мужчину застрелили. Его намерения остались не ясны. Позднее выяснилось, что оружие было игрушечным.