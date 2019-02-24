В Бангладеш неизвестный попытался захватить самолет

Неизвестный мужчина предпринял попытку захвата самолета, который следовал в Дубай. Он проник в кабину пилота, имея при себе оружие

Фото: A.M.Ahad / AP

Самолет, следовавший из столицы Бангладеш в Дубай, совершил запланированную посадку в городе Читтагонг. В этот момент неизвестный мужчина попал в кабину пилотов и приставил пистолет к голове пилота, сообщает издание bdnews24,

Глава МВД Бангладеш Асадуззаман Хан сообщил, что требования преступника пока не известны. Есть информация, что он не препятствовал выходу пассажиров и отпустил пилота.

Самолет окружили сотрудники полиции и военные, которые готовятся к операции по захвату преступника.

Агентство Reuters при этом сообщает, что попытка захвата воздушного судна произошла еще в небе над Читтагонгом, после чего лайнер совершил экстренную посадку. Представитель авиакомпании подтвердил, что все 142 пассажира беспрепятственно покинули борт самолета.