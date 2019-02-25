Пистолет захватившего самолет в Бангладеш мужчины оказался игрушечным

Пистолет мужчины, который захватил следовавший из Бангладеш в Дубай самолет, был игрушечным, пишет Reuters со ссылкой на заявление полиции Бангладеш.

По словам комиссара полиции города Читтагонг Кусума Девана, у мужчины не было на теле взрывных устройств, а сам он может оказаться психически неуравновешенным.

«Мы слышали, что у него была личная проблема с женой и что он требовал разговора с премьер-министром», — сказал полицейский, подчеркнув, что это предварительные выводы.

24 февраля мужчина, под данным местных СМИ, захватил следовавший из столицы Бангладеш в Дубай самолет, когда лайнер​ совершил запланированную посадку в Читтагонге. По данным Reuters, захват лайнера произошел еще в воздухе, после чего самолет совершил экстренную посадку.