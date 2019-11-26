Армия Израиля сообщила о запуске двух ракет из сектора Газа

Две ракеты были запущены из сектора Газа по территори Израиля. Об этом сообщается на официальной странице Twitter израильской Армии обороны.



В сообщении отмечается, что одна из них была перехвачена системой ПВО «Железный купол».

Ранее, 25 ноября, израильская армия сообщала, что из сектора Газа был выпущен снаряд, что стало нарушением девятидневного периода без обстрелов. В сообщении отмечалось, что он упал в открытой местности и не нанес ущерба.

До этого Израиль заявлял о ракетных обстрелах из сектора Газа 16 ноября. Выпущенные в сторону города Беэр-Шева ракеты смогли перехватить с помощью системы ПВО «Железный купол». В ответ Армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС.