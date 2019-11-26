В Крыму двое детей умерли от отравления неизвестным веществом в квартире

В Крыму двое детей умерли от отравления неизвестным веществом в квартире

В Симферополе женщина вызвала скорую из-за недомогания у своих троих детей, позднее двое из них умерли, сообщается на сайте управления Следственного комитета по Крыму и Севастополю. Приоритетной версией произошедшего следователи называют отравление неизвестным веществом.

Согласно предварительным данным, один из детей — 10-месячный мальчик погиб до прибытия скорой помощи, восьмилетняя девочка умерла в больнице. Мать с третьим ребенком, пятилетним мальчиком находятся в больнице. Об их состоянии не сообщается.

После осмотра квартиры следователи не выявили утечек бытового газа, источника угарного газа или неисправности и непроходимости вытяжки и вентиляции. Для установления причины смерти назначили все виды судебно-медицинских экспертиз.

Кроме того, сотрудники ведомства допросили очевидцев и свидетелей. В сообщении отмечается, что семью характеризуют положительно.

СК возбудил уголовное дело ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).