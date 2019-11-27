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Политика ,  
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«Единая Россия» создаст структуру для координации предвыборных кампаний

«Единая Россия» создаст в рамках своего проектного офиса автономную некоммерческую организацию (АНО), которую возглавит новый замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов, ответственный за выборы и регионы. Об этом сообщил во вторник журналистам секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

АНО, в частности, будет взаимодействовать с группами политтехнологов, которых партия будет направлять в регионы в ходе избирательных кампаний, а также заказывать социсследования, пояснил РБК источник в «Единой России».

При этом именно руководство партии будет решать, каких политтехнологов направлять в те или иные регионы. Администрации губернаторов влиять на этот процесс не будут, добавил собеседник РБК. По его словам, определенные «Единой Россией» политтехнологические группы будут работать не только на региональных выборах 2020 года, но и в ходе думской кампании в 2021 году.

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О создании проектного офиса, который будет сформирован в структуре центрального исполкома «Единой России», Турчак объявил в субботу, 23 ноября. Проектный офис сосредоточится на выборной работе, а к началу избирательного цикла перейдет в формат работы избирательного штаба.

В начале следующего года у единороссов будет примерное понимание по тому, кто из действующих депутатов Госдумы от «Единой России» может потенциально стать кандидатом в депутаты следующего созыва, сообщил РБК источник в партии власти. Также могут быть «некоторые прикидки» по новым лицам, добавил он.

Ранее источники РБК сообщали, что в преддверии парламентских выборов администрация президента и партия изучат активность действующих депутатов Госдумы от «Единой России», с тем чтобы на основании собранных данных составить предложения, кто мог бы баллотироваться в парламент следующего созыва.

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Турчак на прошлой неделе сказал, что цель партии — получить более 301 мандата, то есть, конституционное большинство. Во вторник в беседе с журналистами он уточнил, что единороссы рассчитывают получить 40–45% голосов по спискам, что даст 115–120 мест. Что касается одномандатных округов, то единороссы намерены выставить кандидатов везде, и «никаких расторговок (как в 2016 году, когда ряд округов были отданы оппозиции) не будет». При этом Турчак добавил, что в округах параллельно с кандидатами от «Единой России» могут идти самовыдвиженцы, и после выборов партия готова договариваться об их вхождении во фракцию.

Теги: Андрей Турчак, «Единая Россия»
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