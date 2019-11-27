«Единая Россия» создаст структуру для координации предвыборных кампаний

«Единая Россия» создаст в рамках своего проектного офиса автономную некоммерческую организацию (АНО), которую возглавит новый замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов, ответственный за выборы и регионы. Об этом сообщил во вторник журналистам секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

АНО, в частности, будет взаимодействовать с группами политтехнологов, которых партия будет направлять в регионы в ходе избирательных кампаний, а также заказывать социсследования, пояснил РБК источник в «Единой России».

При этом именно руководство партии будет решать, каких политтехнологов направлять в те или иные регионы. Администрации губернаторов влиять на этот процесс не будут, добавил собеседник РБК. По его словам, определенные «Единой Россией» политтехнологические группы будут работать не только на региональных выборах 2020 года, но и в ходе думской кампании в 2021 году.

О создании проектного офиса, который будет сформирован в структуре центрального исполкома «Единой России», Турчак объявил в субботу, 23 ноября. Проектный офис сосредоточится на выборной работе, а к началу избирательного цикла перейдет в формат работы избирательного штаба.