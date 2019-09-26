Кремль и единороссы оценят работу депутатов перед думскими выборами

В преддверии парламентских выборов 2021 года Кремль и «Единая Россия» оценят активность и поддержку населением депутатов Госдумы от партии власти. По итогам оценок и соцопросов планируется составить список потенциальных кандидатов

Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

Что будут оценивать

Администрация президента и «Единая Россия» изучат активность работы действующих депутатов Госдумы от партии власти и их поддержку населением в преддверии парламентских выборов 2021 года. Об этом РБК рассказал источник в «Единой России», подтвердил собеседник, близкий к Кремлю, и еще один, близкий к руководству партии. На основании собранных данных планируется составить предварительные предложения, кто мог бы баллотироваться от единороссов в парламент следующего созыва, сказали все три источника РБК.

Список будет носить скорее экспертный характер — есть процедура партийных праймериз, через которые должны пройти все желающие стать кандидатами в депутаты, и никто не может запретить условно неактивным парламентариям участвовать в них, подчеркивает один из единороссов в беседе с РБК.

Первый этап мониторинга уже начался. Кремль, по словам близкого к администрации президента собеседника РБК, намерен собрать в том числе данные от внутриполитических блоков регионов о действующих депутатах. Учитываться будут такие параметры, как, к примеру, количество публичных мероприятий, в которых принял участие каждый конкретный парламентарий, и число проведенных им личных приемов граждан.

Партия власти соберет данные об активности депутатов по своей линии и предоставит их Кремлю, говорит единоросс. Полагаться исключительно на данные региональных администраций было бы неправильно, поскольку руководство региона может симпатизировать какому-то депутату, а с другим, наоборот, конфликтовать, что может сказаться на объективности информации, поэтому мониторинг должен быть всесторонним, говорит близкий к руководству партии власти собеседник РБК.