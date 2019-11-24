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Как Путин и Медведев готовили «Единую Россию» к выборам. Что важно знать
На посвященном выборам 2021 года съезде «Единой России» президент призвал партию «терзать» и «трясти» чиновников, а премьер предупредил, что цена ошибки на этих выборах будет велика. Партия власти рассчитывает на 301 мандат в Думе

Как Владимир Путин наставлял «Единую Россию»

Прошедший в субботу съезд «Единой России» был посвящен началу подготовки к думским выборам 2021 года. На нем Владимир Путин заявил о необходимости партии сосредоточиться на достижении результатов по нацпроектам. Именно результаты, а не слова или пустые обещания, должны стать главным аргументом единороссов в ходе предстоящих кампаний всех уровней — от муниципальных до выборов в Госдуму, сказал российский президент.

Предстоящие выборы имеют огромное значение для преемственности национального развития, подчеркнул он. У единороссов и их сторонников нет морального права что-то недоделать, сказал также глава государства. «Репутацию, облик партии определяют люди, у которых есть своя, внутренняя позиция. Это основа деятельности любой политической силы», — сказал Путин. «Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только ее, и страну сдадут. Такое было в нашей истории неоднократно, и в том числе в нашей новейшей истории», — предупредил президент.

«Единая Россия» не должна при этом соглашаться с любым действием чиновника, каким бы высокопоставленным он ни был, «даже если он считает себя членом партии и всякий раз подчеркивает близость к ней», сказал также президент. Если чиновники не видят каких-то проблем, то партия должна «терзать их, трясти, добиваться решения». «Для партии хуже всего — искать комфорта, быть удобной, покладистой для «начальников» любого уровня», — резюмировал глава государства.

Кого критиковал Дмитрий Медведев

Лидер «Единой России» — председатель правительства Дмитрий Медведев, говоря о парламентских выборах 2021 года, поставил задачу весь следующий год посвятить тому, чтобы к думской кампании партия подошла на пике сил и возможностей. Нужно обновить программу, дать простор новым идеям, лицам и методам работы, постараться сделать «Единую Россию» практически неуязвимой для оппонентов, перечислил он стоящие перед партией власти задачи.

На региональных выборах 2020 года — последних перед думской кампанией — партия должна выиграть, заявил Медведев. Эти выборы будут непростыми на всех уровнях власти, признал он: «Цена ошибок слишком велика, чтобы их можно было себе позволить».

Медведев не обошел вниманием и тему самовыдвижения единороссов на прошедших региональных выборах, хотя ранее уже критиковал эту схему. Лидер партии власти повторил тезис о том, что своим самовыдвижением члены «Единой России» запутали избирателей, и что там, где кандидаты не скрывали партийную принадлежность, результат оказался выше — как на губернаторских выборах, так и «на выборах других уровней».

Кандидаты «Единой России» должны гордиться партийной принадлежностью: «А если кто-то стесняется быть в наших рядах, лучше выйти из партии, освободить место тем, кто верит в будущее партии», — сказал Медведев.

Глава единороссов не конкретизировал, кому именно, кроме бывших самовыдвиженцев, адресовано его заявление. При этом на съезде присутствовали первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и мэр Москвы Сергей Собянин. Именно внутриполитический блок Кремля согласовывал врио губернаторов самовыдвижение на выборах, а идея отправить на выборы в Мосгордуму всех единороссов в качестве самовыдвиженцев принадлежала мэрии Москвы. Сам Собянин, будучи членом «Единой России», на выборах мэра Москвы в 2018 году баллотировался как самовыдвиженец.

Какие задачи ставит генсовет партии власти

Ни Путин, ни Медведев не ставили конкретных ориентиров по выборам в Госдуму в 2021 году. Некоторые идеи по этому поводу в пятницу на заседании экспертного совета «Единой России» изложил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Мы можем называться партией путинского большинства только при одном условии: если ставим перед собой амбициозные цели на 2021 год. Наша цель — 301 [мандат] плюс. То есть мы должны получить в следующем созыве Госдумы конституционное большинство, эта задача реальна», — заявил Турчак (цитата по ТАСС).

По итогам думской кампании 2016 года единороссы получили 54,2% голосов по спискам, а по одномандатным округам прошли 203 депутата. В совокупности партия власти получила конституционное большинство — более 300 депутатов.

Но с тех пор рейтинг «Единой России» упал. Согласно данным ВЦИОМ, по состоянию на 17 ноября за партию власти были готовы голосовать 32,6% россиян.

Что «Единая Россия» будет делать в рамках подготовки к выборам

«Единая Россия» уже намерена начать подготовку к думской кампании, для этого в составе Центрального исполкома партии создан проектный офис, который сосредоточится на выборной работе, сообщил в субботу на заседании президиума генсовета Турчак. К моменту старта избирательного цикла офис, по словам Турчака, перейдет в формат работы избирательного штаба, этой работой секретарь генсовета будет заниматься лично.

На заседании президиума генсовета в субботу также были утверждены некоторые кадровые решения. Отвечавшего за регионы и выборы заместителя секретаря генсовета партии Виктора Селиверстова сменил вице-губернатор Ленобласти Сергей Перминов. Предполагается, что Селиверстов станет первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме вместо Виктора Пинского, рассказал РБК источник в партии.

Против сохранения Селиверстова в качестве заместителя Турчака по регионам выступал внутриполитический блок Кремля, сообщили РБК источник, близкий к администрации президента, и один из членов партии. «Селиверстов — человек Володина (спикера Госдумы и бывшего первого замглавы администрации президента. — РБК), он сохранял с ним хорошие отношения», — пояснил один из собеседников РБК. В партии хотели видеть Селиверстова во главе столичного отделения «Единой России» вместо Андрея Метельского, который проиграл выборы в Мосгордуму, однако это назначение могло бы произойти не раньше весны, сказали собеседники РБК. Но затем Володин предложил Селиверстову позицию в думской фракции, и идея с Москвой ушла на второй план, заключили они.

Еще одним новым заместителем Турчака стал депутат Госдумы Александр Хинштейн — он будет курировать взаимодействие с гражданским обществом. Эти полномочия перешли Хинштейну от другого заместителя, Евгения Ревенко, который должен был покинуть свой пост. Об этом сообщали источники РБК и позже публично подтверждал сам Ревенко в соцсетях. Однако в субботу Турчак, перечисляя своих заместителей, назвал в этом списке и Ревенко. Решение оставить его было принято из-за преждевременной утечки об отставке, сказал источник в «Единой России» РБК. Ревенко не ответил на звонки РБК.

Ситуация, при которой партия фактически начала кампанию за два года до думских выборов, создав проектный офис, является в некоторой степени нестандартной, говорит председатель совета директоров фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. «С другой стороны, это логичный ход, поскольку после пенсионной реформы «Единая Россия» потеряла часть рейтинга, который держится на одном и том же уровне год. Главной целью 2020 года будет придание рейтингу позитивной динамики, на это и направлены предложенные изменения и поставленные президентом задачи быть ближе к людям», — считает политолог.

Если рейтинг партии вырастет, к примеру, до 40%, то получение конституционного большинства будет несколько более реалистичным, полагает он. Но при нынешнем положении дел 301 голос в Думе партия набрать не может. Максимум, на что могла бы рассчитывать «Единая Россия» сегодня, — 110-115 мандатов по спискам, соответственно, ей нужно было бы выигрывать порядка 190 округов, что практически недостижимо, подытоживает Бадовский.

В то же время, по его словам, получить конституционное большинство можно за счет независимых депутатов-самовыдвиженцев и представителей малых партий, которые затем могли бы вступить во фракцию «Единой России». Так уже было после думских выборов 2003 года, напоминает эксперт. «Таким образом, получение фракции в 300 депутатов — это необязательно то же самое, что получение по итогам выборов трехсот мандатов», — подчеркивает Бадовский.

Задача получения конституционного большинства в нижней палате парламента очень непростая, требующая, в частности, тщательного мониторинга расстановки сил в регионах, выявления перспективных одномандатников и их последующей интеграции в партию, говорит политолог Виталий Иванов.

«Очевидно, что аппетиты парламентской оппозиции возрастут и, если снова заключать межпартийную сделку (как это было в 2016 году), то потребуется отдать оппозиции больше округов», — считает он. Иванов полагает, что единороссам придется привлечь к руководству региональными отделениями всех губернаторов: «Это повысит уровень мобилизации административной вертикали и дополнительно мобилизует самих глав», — заключает эксперт.

Автор: Наталья Галимова
Теги: «Единая Россия », Владимр Путин, Дмиирий Медведев, Андрей Турчак
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