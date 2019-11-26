В Тамбове из-за наезда автомобиля на пешеходов погибла женщина

Фото: МЧС РФ

Один человек погиб в результате ДТП в центре Тамбова. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Поступило сообщение об аварии на пересечении улиц Астраханская и Советская в 18:50 по местному времени (совпадает с московским). Столкнулись автомобили ВАЗ-2110 и «Nissan Murano».

Видео: komaroffski / VK

По данным информагентства «Onlinetambov.ru», иномарка от столкновения вылетела на тротуар, сбила пешеходов, ожидающих зеленого сигнала светофора, а затем врезалась в здание. Очевидец Андрей Коновалов сообщил РБК, что водитель ВАЗ-2110 начал поворот с улицы Советской на улицу Астраханскую на запрещающий сигнал светофора. В этот момент по встречному направлению двигался Nissan Murano, который также хотел проскочить на красный.

Согласно сообщению МЧС, кроме одного погибшего из-за ДТП, есть еще пятеро пострадавших. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Тамбовской области, в результате погибла одна женщина, а количество пострадавших увеличилось до семи.