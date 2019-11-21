Путин примет участие в открытии трассы М-11 между Москвой и Петербургом

Путин примет участие в открытии трассы М-11 между Москвой и Петербургом

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия платной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» специальный представитель президента по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.

«В конце этого месяца президент окончательно запустит в эксплуатацию платную дорогу Москва — Санкт-Петербург протяженностью почти 700 км», — отметил Иванов.

13 ноября Ростехнадзор сообщил о завершении строительства данной трассы. Строительные работы велись с 2012 года. В течение семи лет инспекторы Северо-Западного и Центрального управлений Ростехнадзора регулярно осуществляли проверки всех возводимых сооружений, предусмотренных проектом, заверили в ведомстве.

Скоростная трасса М-11 пролегает от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Ее общая протяженность составляет 669 км. Проезд от Москвы до Санкт-Петербурга по М-11 займет не более пяти с половиной часов. Бесплатным дублером новой дороги станет соединяющая сейчас два города трасса М-10.