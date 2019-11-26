В Челябинской области мужчина ранил полицейских ножом

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В Челябинской области завели уголовное дело против жителя города Озерска, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК). Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

По данным следствия, бывшая жена подозреваемого обратилась с заявлением в полицию после угроз физической расправой с его стороны. Мужчина проследил за женщиной и ждал ее на улице у здания. Сотрудники правоохранительных органов задержали его, однако подозреваемый нанес им легкие ножевые ранения. Число пострадавших полицейских не уточняется.

Следствие решает вопрос о предъявлении обвинения и заключении его под стражу.

В октябре мужчина напал с ножом на полицейского на станции «Савеловская» Московского метрополитена. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего сотрудника полиции госпитализировали с ранением груди, по факту произошедшего завели дело.