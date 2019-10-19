МВД показало видео задержания напавшего на полицейского с ножом в Москве

МВД показало видео задержания напавшего на полицейского с ножом в Москве

Пресс-служба ГУ МВД по Москве опубликовала видео задержания мужчины, который напал на полицейского с ножом на станции метро «Савеловская».

Судя по таймкоду на записи с камеры видеонаблюдения, инцидент произошел около шести утра в субботу, 19 октября. Мужчина напал на полицейского в переходе, завязалась драка. Затем сотрудник правоохранительных органов, держась за верхнюю часть торса, вышел из кадра.

Подозреваемый остался в зоне видимости камеры и, судя по жестам (звука на записи нет), что-то выкрикивал в сторону полицейского. В итоге два человека с применением дубинки повалили мужчину на землю и задержали.

В пресс-службе уточняли РБК, что подозреваемый, 1991 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший сотрудник, сержант полиции, был госпитализирован с ножевым ранением в грудь. По факту произошедшего Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).