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Мосгорсуд отклонил жалобу на приговор похитителю картины Куинджи
Денис Чуприков (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Московский городской суд отклонил жалобу защиты на приговор Денису Чуприкову, который получил три года колонии строгого режима за похищение полотна Архипа Куинджи.

«Суд апелляционной инстанции постановил оставить приговор Замоскворецкого суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

Ранее сообщалось, что похититель картины Куинджи обжалует приговор, подав апелляцию.

Работа известного мастера отечественного импрессионизма «Ай-Петри», принадлежащая Русскому музею, была похищена с выставки в Третьяковской галерее 27 января. Полотно было найдено на следующий день в Подмосковье. В конце сентября Замоскворецкий суд признал предпринимателя Чуприкова виновным в хищении особо ценного предмета искусства и приговорил его к трем годам колонии строгого режима.

Теги: общество, суд, полиция, новости РБК
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