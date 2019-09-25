Похититель картины Куинджи получил три года колонии

Суд признал бизнесмена Дениса Чуприкова виновным в хищении особо ценного предмета искусства, повлекшем его порчу. Кража полотна Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи произошла в январе

Денис Чуприков (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Предприниматель Денис Чуприков, укравший картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, получил три года колонии строгого режима, передает корреспондент РБК из зала суда. Замоскворецкий суд признал его виновным в хищении особо ценного предмета искусства, повлекшем его порчу, уничтожение или разрушение (ст. 164 УК).

В качестве смягчающих обстоятельств суд засчитал отсутствие у Чуприкова судимости, наличие малолетнего ребенка, компенсацию реставрационных работ, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении матери, а также неработающей гражданской жены, находящейся в отпуске по уходу за ребенком. Суд также пришел к выводу, что действия Чуприкова нанесли вред деловой репутации Третьяковской галереи. Подсудимый заявил, что будет обжаловать приговор.

Ранее представитель гособвинения запросил для Чуприкова четыре года колонии, учитывая «особо дерзкий характер преступления». Сам подсудимый на заседании суда утверждал, что просто хотел «хайпануть».

Кража полотна из Третьяковской галереи произошла 27 января. На следующий день Чуприкова задержали, картину обнаружили на стройке в Одинцовском районе Подмосковья. 29 января подозреваемый был арестован.