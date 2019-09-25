Похититель картины Куинджи из Третьяковки обжалует приговор

Похитителя картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, Дениса Чуприкова, вынесенный судом приговор устроил, но апелляцию он все равно будет подавать, передает корреспондент РБК из зада суда.

Чуприков сообщил, что «по-любому» будет обжаловать приговор. «Хотелось бы меньше», — отметил он.

Ранее Замоскворецкий суд признал Чуприкова виновным в хищении особо ценного предмета искусства, повлекшем его порчу (ст. 164 УК) и приговорил к трем годам колонии строгого режима. В качестве смягчающих обстоятельств суд засчитал отсутствие у Чуприкова судимости, наличие малолетнего ребенка, компенсацию реставрационных работ, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении матери, а также неработающей гражданской жены, которая находится в отпуске по уходу за ребенком.

Кража картины из Третьяковской галереи произошла 27 января. Чуприкова задержали на следующий день, а картину нашли на стройке в Одинцовском районе Подмосковья. На картине были обнаружены следы царапин, которые Чуприков, по словам прокурора, оставил, когда доставал картину из рамы. Обвиняемый возместил ущерб в размере 13 тыс. руб., потраченных на восстановительные работы.