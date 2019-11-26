Набиуллина предупредила российские банки об убыточности операций в евро

Эльвира Набиуллина (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла российские банки от операций в европейской валюте. Об этом она заявила в интервью Handelsblatt.

По словам Набиуллиной, когда вкладчики вносят на счета средства в евро, банк должен разместить где-то эти деньги, имея при этом лишь инструменты с отрицательными процентами. «Это приносит банкам убытки», — пояснила она.

Так как отрицательные процентные ставки по вкладам в России запрещены, банки увеличивают сборы за обслуживание счетов в евро до такого уровня, что позволяет в этой валюте содержать только сберегательные счета, отметила Набиуллина.

«Центробанк следит за тем, чтобы российские банки не шли на чрезмерные валютные риски, будь они в евро или долларах», — добавила она.