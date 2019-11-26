В Волгоградской области загорелся строительный склад

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

В Городищенском районе Волгоградской области загорелся склад со строительными материалами, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по области.

«В селе Орловка происходит горение складского помещения, размером 50 на 60 м со строительными материалами», — сказали в пресс-службе. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Тушение пожара продолжается.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главка, площадь пожара составляет до 3 тыс. кв. м.

24 ноября произошел пожар на продовольственном складе в Нижегородской области. Площадь возгорания составила 800 кв. м, в результате никто не пострадал.