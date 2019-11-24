На продовольственном складе в Нижегородской области произошел пожар

Крупный пожар произошел на складе в населенном пункте Кулебаки Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Спасатели получили информацию о возгорании 24 ноября в 18:18 (мск). На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны происходило горение внутри здания на площади 800 кв. м.

Спасатели локализовали пожар в 19:45. Открытое горение ликвидировали в 20:08. Данных о погибших и пострадавших не поступало. Как уточнили «РИА Новости» в МЧС, загорелся склад с продуктами.

Ранее в ресторане Сургута произошел пожар на площади 3,6 тыс. кв. м. Спасатели присвоили пожару второй, повышенный ранг сложности. Из здания были эвакуированы 60 человек. Сообщалось об одном пострадавшем.