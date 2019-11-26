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В мебельном магазине в Иркутске произошел крупный пожар

Пожар произошел в одном из мебельных магазинов в Иркутске. К настоящему времени открытое горение ликвидировали, данных о погибших и пострадавших не поступало. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Иркутской области.

Спасатели получили информацию о пожаре в мебельном магазине на улице Сергеева в 04.15 (23.15 мск). На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны горели второй этаж здания и кровля, после чего произошло ее частичное обрушение. Площадь пожара составила 1200 кв. м.

Открытое горение ликвидировали в 05.30 (00.30 мск). В настоящее время происходит ликвидация последствий пожара. Причину и обстоятельства случившегося предстоит установить дознавателям МЧС России.

24 ноября крупный пожар произошел в одном из ресторанов Сургута. В результате пострадал один человек; 60 посетителей были эвакуированы.

Теги: Иркутск, пожар, магазин
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