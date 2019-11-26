Врачи сообщили об опасности переедания мандаринов

Без вреда для здоровья человек может ежедневно съедать четыре мандарина. Об этом сообщила «РИА Новости» врач-диетолог КДЦ «Здоровое и спортивное питание» Тамара Прунцева.

Диетолог назвала полезной традицию есть мандарины на новогодние праздники, в случае отсутствия противопоказаний, аллергии на цитрусовые или индивидуальной непереносимости.

Переедание мандаринов может вызвать развитие аллергических реакций. Помимо этого, злоупотребление фруктом может спровоцировать вздутие живота или обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта из-за большого количества содержащейся в мандаринах клетчатки. Прунцева порекомендовала есть мандарины до пяти часов вечера, при этом не следует употреблять их в пищу на голодный желудок.

По ее словам, при правильном употреблении мандарины способны укреплять иммунитет и способствовать выводу токсинов из организма, а также повышать настроение. Кроме того, как сообщила врач-диетолог Елена Тихомирова, мандарины представляют собой низкокалорийный продукт с высоким содержанием витаминов, включая витамин С.