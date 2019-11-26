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Врачи сообщили об опасности переедания мандаринов

Без вреда для здоровья человек может ежедневно съедать четыре мандарина. Об этом сообщила «РИА Новости» врач-диетолог КДЦ «Здоровое и спортивное питание» Тамара Прунцева.

Диетолог назвала полезной традицию есть мандарины на новогодние праздники, в случае отсутствия противопоказаний, аллергии на цитрусовые или индивидуальной непереносимости.

Переедание мандаринов может вызвать развитие аллергических реакций. Помимо этого, злоупотребление фруктом может спровоцировать вздутие живота или обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта из-за большого количества содержащейся в мандаринах клетчатки. Прунцева порекомендовала есть мандарины до пяти часов вечера, при этом не следует употреблять их в пищу на голодный желудок.

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По ее словам, при правильном употреблении мандарины способны укреплять иммунитет и способствовать выводу токсинов из организма, а также повышать настроение. Кроме того, как сообщила врач-диетолог Елена Тихомирова, мандарины представляют собой низкокалорийный продукт с высоким содержанием витаминов, включая витамин С.

Яндекс. Директ

Ранее австралийский диетолог Сьюзи Барелл назвала худшие продукты для завтрака. По мнению специалиста, на завтрак стоит избегать питу, а также сладких хрустящих хлопьев. Наиболее полезным завтраком диетолог назвала хлопья без сахара или гранолу с добавлением меда, ягод и натурального йогурта.

Теги: питание, мандарины
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