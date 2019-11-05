Диетолог объяснил вред переедания сладостей

Директор Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Дмитрий Никитюк заявил РБК, что самое вредное в потреблении сладкого — переедание.

По его словам, все пищевые продукты должны быть лимитированы в потреблении в соответствии с нормами. Сладости в умеренных количествах воздействуют на лимбическую систему мозга, вызывают положительные эмоции и в целом позитивно влияют на организм.

«Один пончик с сахарной пудрой — очень приятно и полезно. Не надо себя лишать положительных эмоций. Однако если съесть сразу полкило пончиков, то человек рискует нанести вред организму», — говорит Никитюк.

Также диетолог развеял миф о том, что газировка вымывает кальций и фосфор из организма. «Не вымывается никакой кальций. Кальций обновляется. Если ее потреблять в умеренных количествах, то она полезна для дегидратации организма — введения в организм необходимого количества жидкости, которая теряется в процессе жизнедеятельности», — сказал он и добавил, что от стакана газированной воды человеку не будет плохо.

Ранее в Роспотребнадзоре дали советы по выбору кондитерских изделий. Специалисты ведомства рекомендовали потребителям внимательно читать состав продуктов и учитывать максимальные сроки хранения сладостей.