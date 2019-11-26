На Украине заявили о вине детского омбудсмена в ДТП под Киевом

На Украине заявили о вине детского омбудсмена в ДТП под Киевом

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, по предварительным данным следствия, является виновником ДТП, произошедшего ранее в Киевской области. Об этом сообщил «Радио НВ» советник главы украинского МВД Владимир Мартыненко.

По его словам, согласно данным, которыми на сегодняшний день располагает следствие, нарушил правила как раз Кулеба.

Авария с участием детского омбудсмена Украины Николая Кулебы произошла днем 24 ноября в поселке Чабаны Киево-Святошинского района. Как сообщал замминистра МВД Украины Антон Геращенко, в автомобиль Toyota, за рулем которого находился омбудсмен, врезался микроавтобус Volkswagen, которым управлял безработный житель села Гатное. В машине с Кулебой находились три пассажира.

Позже полиция Киевской области возбудила уголовное дело по факту ДТП. По данным ведомства, в результате аварии пострадали четыре человека.