На Украине возбудили уголовное дело после ДТП с детским омбудсменом

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием автомобиля, за рулем которого находился уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба. Об этом сообщается на сайте полиции Киевской области.

Согласно тексту сообщения ведомства, уголовное дело возбуждено по ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

Авария произошла днем 24 ноября в поселке Чабаны Киево-Святошинского района. В Toyota, за рулем которой был омбудсмен, врезался микроавтобус Volkswagen, которым управлял безработный житель села Гатное. Кулеба ехал с тремя пассажирами. Как сообщало УНИАН, в машине вместе с омбудсменом находился по крайней мере один из его детей. По данным полиции, в результате ДТП пострадали оба водителя, а также 19-летний и 10-летний пассажиры Toyota.

В июле этого года в Запорожской области произошла авария с участием кортежа президента Украины Владимира Зеленского. Три автомобиля кортежа столкнулись с несколькими автобусами, которые перевозили детей, возвращавшихся с отдыха. Самого Зеленского в автомобилях не было.