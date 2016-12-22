С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутником

Минобороны провело успешный запуск ракеты «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М». Выведение аппарата на орбиту разгонным блоком займет несколько часов. Это второй запуск ракеты для России после неудачного пуска 11 октября

Ракета-носитель «Союз-2.1б» (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» успешно стартовала с космодрома Плесецк. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

Запуск «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк был произведен в 23:17 мск боевым расчетом Космических войск ВКС России. Предстартовые операции и старт носителя прошли в штатном режиме, процесс контролировался средствами наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами.

В 23:28 разгонный блок «Фрегат» со спутником «Глонасс-М» штатно отделился от третьей ступени ракеты, сообщили позднее в Минобороны. Выведение спутника на расчетную орбиту разгонным блоком займет несколько часов.

Это четвертый пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк в этом году. Кроме того, это второй запуск ракеты для России после неудачного пуска «Союз-ФГ» с экипажем для МКС, который произошел 11 октября. Первый запуск был 25 октября, тогда с Плесецка была запущена также «Союз-2.1б». Ракета «Союз-2» заменила «Союз-У» — ракету-носитель среднего класса, разработанную в СССР, которая запускалась с Плесецка с 1973 по 2012 год.