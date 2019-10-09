Общество , 09 окт, 10:39
0
СК начал проверку после падения двоих детей с четвертого этажа в Кузбассе
В Кемеровской области Следственный комитет начал доследственную проверку после падения шестилетней девочки и ее двухлетнего брата с четвертого этажа, говорится в сообщении ведомства.
Накануне детей доставили в областную больницу с разными травмами. Следователи считают, что родители ушли в магазин, оставив их дома. Брат с сестрой открыли окно балкона, откуда, скорее всего, и выпали, когда играли. Скорую помощь пострадавшим детям вызвали прохожие.
Семья не состояла на профилактическом учете, отметили в СК. Правоохранительные органы продолжают работу, чтобы установить все обстоятельства происшествия.
В сентябре в подмосковной Лобне во время урока выпала из окна третьего этажа 12-летняя школьница.
Материал дополняется