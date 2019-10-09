СК начал проверку после падения двоих детей с четвертого этажа в Кузбассе

СК начал проверку после падения двоих детей с четвертого этажа в Кузбассе

В Кемеровской области Следственный комитет начал доследственную проверку после падения шестилетней девочки и ее двухлетнего брата с четвертого этажа, говорится в сообщении ведомства.

Накануне детей доставили в областную больницу с разными травмами. Следователи считают, что родители ушли в магазин, оставив их дома. Брат с сестрой открыли окно балкона, откуда, скорее всего, и выпали, когда играли. Скорую помощь пострадавшим детям вызвали прохожие.

Семья не состояла на профилактическом учете, отметили в СК. Правоохранительные органы продолжают работу, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

В сентябре в подмосковной Лобне во время урока выпала из окна третьего этажа 12-летняя школьница.

Материал дополняется