Протестующие в Грузии начали устанавливать палатки возле парламента

В Тбилиси протестующие начали устанавливать палатки у здания грузинского парламента. Об этом сообщает телеканал «Рустави-2».

По данным канала, протестующие планируют планировать оставаться на месте всю ночь. Палатки размещают перед входами в парламент, которыми пользуются депутаты, чтобы на следующий день помешать парламентариям войти в здание.

Как сообщает грузинский «Первый канал», лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе заявил, что пикетирование пройдет этой ночью. Он также попросил сотрудников правоохранительных органов не мешать протестующим. По данным канала, участники акции намерены устроить живую цепь вокруг парламента. Об этом также сообщает «Грузия Online» со ссылкой на одного из лидеров оппозиции Элене Хоштария.

Протесты в Грузии возобновились в середине ноября этого года. Депутаты отказались от избирательной реформы, которая предусматривает проведение выборов в парламент в 2020 году по пропорциональной системе. Протестующие требуют роспуска парламента и проведения досрочных выборов.