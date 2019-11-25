Экс-фигурант «дела 27 июля» Миняйло потребовал ₽1,5 млн руб. компенсации

Бывший фигурант «московского дела » Алексей Миняйло подал иск о реабилитации, в котором он попросил Тверской суд Москвы взыскать с Министерства финансов 1,5 млн руб в качестве компенсации за убытки и причиненный моральный вред. Об этом сообщил РБК адвокат Миняйло Алан Гамазов.

«Сумма взята из понесенных убытков и практики Европейского суда по правам человека по компенсации за незаконное уголовное преследование», — пояснил он.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства финансов. В Тверском суде РБК сообщили, что информации по поводу еще нет.

Алексея Миняйло, волонтера штаба незарегистрированного на выборы в Мосгордуму юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь,

задержали 27 июля на несогласованной акции протеста в поддержку не допущенных кандидатов. Он утверждал, что не планировал участвовать в акции. В конце сентября СК прекратил уголовное дело в отношении Миняйло из-за отсутствия состава преступления. Гамазов сообщал, что его подзащитный собирался требовать компенсацию за незаконное уголовное преследование.