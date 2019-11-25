Экс-фигурант «дела 27 июля» Миняйло потребовал ₽1,5 млн руб. компенсации

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 63,76 (+0,05) Quote, 25 ноя, 13:02
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 70,31 (-0,21) Quote, 25 ноя, 13:02
Трамп наградил участвовавшего в ликвидации лидера ИГ пса Политика, 00:05 Нестоличный регион впервые выделит субсидию федеральному бюджету Экономика, 00:00 Создание единого поставщика телеконтента обойдется зрителям в ₽50 млрд Технологии и медиа, 00:00 Депутаты предложили новые меры по борьбе с навязыванием страховок Финансы, 00:00 СМИ узнали о госпитализации экс-главы Коми из СИЗО «Лефортово» Общество, 25 ноя, 23:54 Начало горнолыжного сезона на Эльбрусе отложили из-за нехватки снега Общество, 25 ноя, 23:48 Минсвязь объяснила сбой в работе налогового сервиса на госуслугах Технологии и медиа, 25 ноя, 23:34 СМИ узнали об обысках по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии Общество, 25 ноя, 23:27 МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом Общество, 25 ноя, 23:19 Экс-фигурант «дела 27 июля» Миняйло потребовал ₽1,5 млн руб. компенсации Общество, 25 ноя, 23:12 Протестующие в Грузии начали устанавливать палатки возле парламента Политика, 25 ноя, 23:05 Зеленский попросил Путина вернуть оборудование с украинских кораблей Политика, 25 ноя, 23:01 WADA порекомендовали пустить Россию на Олимпиаду под нейтральным флагом Спорт, 25 ноя, 22:59 Куда съездить c друзьями в выходные: 10 неожиданных мест РБК и Subaru, 25 ноя, 22:59
Общество ,  
0 
Экс-фигурант «дела 27 июля» Миняйло потребовал ₽1,5 млн руб. компенсации

Бывший фигурант «московского дела » Алексей Миняйло подал иск о реабилитации, в котором он попросил Тверской суд Москвы взыскать с Министерства финансов 1,5 млн руб в качестве компенсации за убытки и причиненный моральный вред. Об этом сообщил РБК адвокат Миняйло Алан Гамазов.

«Сумма взята из понесенных убытков и практики Европейского суда по правам человека по компенсации за незаконное уголовное преследование», — пояснил он.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства финансов. В Тверском суде РБК сообщили, что информации по поводу еще нет.

Общество
Суд отпустил фигуранта дела о беспорядках 27 июля Миняйло на свободу

Алексея Миняйло, волонтера штаба незарегистрированного на выборы в Мосгордуму юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь,
задержали 27 июля на несогласованной акции протеста в поддержку не допущенных кандидатов. Он утверждал, что не планировал участвовать в акции. В конце сентября СК прекратил уголовное дело в отношении Миняйло из-за отсутствия состава преступления. Гамазов сообщал, что его подзащитный собирался требовать компенсацию за незаконное уголовное преследование.

Теги: адвокат, компенсация, несанкционированная акция, новости РБК
Материалы по теме
Адвокат сообщил о прекращении дела о массовых беспорядках против Миняйло
Общество
Суд отпустил фигуранта дела о беспорядках 27 июля Миняйло на свободу
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter