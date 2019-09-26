Адвокат сообщил о прекращении дела о массовых беспорядках против Миняйло

Адвокат сообщил о прекращении дела о массовых беспорядках против Миняйло

Следственный комитет прекратил уголовное преследование фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Алексея Миняйло. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Алан Гамазов.

«Только что нас уведомили, что в отношении Миняйло уголовное преследование прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления», — сказал защитник. По словам адвоката, Миняйло намерен обратиться за компенсацией по незаконному уголовному преследованию.

В четверг, 26 сентября, Басманный суд Москвы отклонил ходатайство следствия о домашнем аресте Миняйло и отпустил его из СИЗО.

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