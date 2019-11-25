Путин обсудил с членами Совбеза подготовку к «нормандскому» саммиту

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза обсудил подготовку к саммиту в «нормандском формате». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Состоялся обмен мнениями по ситуации на юго-востоке Украины в контексте подготовки к запланированному на 9 декабря саммиту в «нормандском формате», — сказал Песков. По его словам, на совещании также обсуждались текущие вопросы социально-экономического развития России и различные международные вопросы.

На встрече с президентом в Кремле присутствовали секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, глава президентской администрации Антон Вайно, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава ФСБ Александр Бортников и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, сообщил Песков.

Саммит «нормандской четверки» с участием лидеров Германии, Франции, Украины и России пройдет в Париже 9 декабря. Основная цель переговоров в «нормандском формате» на всех уровнях — политическое урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Последний раз переговоры на высшем уровне в этом формате прошли в 2016 году.