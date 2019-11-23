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Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сгорел в атмосфере
Аппарат «Космос-2422» из системы «Око», запущенный 13 лет назад, сошел с орбиты и сгорел над акваторией Тихого океана. В январе то же произошло с другим спутником системы «Космос-2430»
Подготовка к запуску ракеты ​«Молния-М» со спутником «Космос-2422» (Фото: ТАСС)

В ночь на 23 ноября над акваторией Тихого океана сошел с орбиты и сгорел в атмосфере российский космический аппарат «Космос-2422», сообщили в Министерстве обороны, передает ТАСС.

Этот военный спутник, разработанный НПО им. Лавочкина, был доставлен на орбиту ракетой-носителем «Молния-М», запущенной с космодрома Плесецк в 2006 году. Спутник предназначен для предупреждения о ракетном нападении.

«Схождение с орбиты фрагментов космического объекта произошло в 01:15 мск 23 ноября 2019 года над акваторией Тихого океана», — заявили в Минобороны. Как отмечает телеканал «Звезда», аппарат выработал свой ресурс.

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В январе этого года в атмосфере сгорел российский спутник «Космос-2430», запущенный на орбиту в 2007 году. В командовании Воздушно-космических сил России тогда поясняли, что спутник сгорел в плотных слоях атмосферы над Атлантическим океаном на высоте около 100 км. Там также утверждали, что планово вывели «Космос-2430» с орбиты.

Аппараты были частью системы «Око» по обнаружению запусков межконтинентальных баллистических ракет.

Авторы: Андрей Гатинский, Гаяна Демурина
Теги: Минобороны, спутник
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