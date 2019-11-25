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Всех отравившихся газом в школе в Нижегородской области отпустили домой
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Всех школьников, которые отравились газом в школе в Нижегородской области, отпустили домой, сообщили РБК в пресс-службе губернатора Нижегородской области. Угрозы для жизни и здоровья пострадавших нет, сообщил собеседник РБК.

Отравление в школе Нижегородской области в селе Вад произошло утром 25 ноября. В больницы из-за недомогания попали 44 человека. По предварительным данным, выброс газа произошел на газораспределительной станции, которая находится вблизи школы.

Ранее в региональном Минздраве РБК сообщали, что врачи отпустили домой 23 детей. После отравления следователи начали проверку.

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По словам министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрея Черткова, инцидент произошел из-за нарушений в использовании газоснабжающего оборудования, за которое отвечает компания «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

В «Газпром трансгаз Нижний Новгород» РБК заявили, что на газовой станции в Ваде не было утечек газа, она работает в штатном режиме.

Теги: Нижегородская область, газ, отравление, дети, новости РБК
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