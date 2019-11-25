Минздрав пообещал объявить имя нового директора центра Бакулева 25 ноября

Центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева (Фото: Юлий Шик / Фотобанк Лори)

О том, кто станет новым директором Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева (НМИЦ), станет известно в понедельник, 25 ноября, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает «РИА Новости».

«Сегодня будет известно», — сказала она.

Ранее в Минздраве объявили, что занимавший эту должность Лео Бокерия стал президентом учреждения.

До этого СМИ сообщили об увольнении Бокерии, однако замглавы Минздрава Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг появившуюся информацию: выяснилось, что с позиции директора кардиолог перешел на должность президента центра, где продолжит работать.