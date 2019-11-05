СМИ узнали о переносе даты запуска «Силы Сибири» на один день

СМИ узнали о переносе даты запуска «Силы Сибири» на один день

Газ по трубопроводу «Сила Сибири» будет подан в Китай 2 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Информацию подтверждает «Интерфакс», ссылаясь на собственный источник. РБК направил запрос в «Газпром».

Дата была утверждена «Газпромом» с китайской стороной. В этот день состоится торжественный запуск газопровода, после чего начнутся плановые поставки топлива.

В сентябре глава «Газпрома» Алексей Миллер во время встречи с Владимиром Путиным сообщил, что завершающая стадия строительства «Силы Сибири» идет с опережением. Поэтому запуск газопровода будет перенесен с 20 декабря на 1 декабря.

29 октября стало известно, что «Силу Сибири» полностью заполнили газом с Чаяндинского месторождения в Якутии. Топливо довели до приграничной станции в районе Благовещенска, после чего должно было начаться заполнение трансграничного перехода через реку Амур.