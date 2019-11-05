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СМИ узнали о переносе даты запуска «Силы Сибири» на один день

Газ по трубопроводу «Сила Сибири» будет подан в Китай 2 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Информацию подтверждает «Интерфакс», ссылаясь на собственный источник. РБК направил запрос в «Газпром».

Дата была утверждена «Газпромом» с китайской стороной. В этот день состоится торжественный запуск газопровода, после чего начнутся плановые поставки топлива.

В сентябре глава «Газпрома» Алексей Миллер во время встречи с Владимиром Путиным сообщил, что завершающая стадия строительства «Силы Сибири» идет с опережением. Поэтому запуск газопровода будет перенесен с 20 декабря на 1 декабря.

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29 октября стало известно, что «Силу Сибири» полностью заполнили газом с Чаяндинского месторождения в Якутии. Топливо довели до приграничной станции в районе Благовещенска, после чего должно было начаться заполнение трансграничного перехода через реку Амур.

«Силу Сибири» начали строить в 2014 году для поставки газа в Китай на протяжении 30 лет. Его протяженность около 3 тыс. км. В год предполагается продавать 38 млрд куб. м газа. Стоимость проекта составила 1,1 трлн руб.

Теги: Газпром, «Сила Сибири», Китай
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