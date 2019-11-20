Песков заявил о подготовке телемоста для церемонии открытия «Силы Сибири»

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Бразилию обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином открытие газопровода «Сила Сибири», сообщил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Было общение с Си Цзинпином в Бразилиа на прошлой неделе. Путин и Си Цзинпин говорили о возможности участия [в церемонии открытия] через телемост совместный. Такой вопрос сейчас прорабатывается», — сказал он.

Газопровод для поставки российского газа в Китай «Сила Сибири» начали строить в 2014 году. Его планируют эксплуатировать как минимум 30 лет, ежегодно перекачивая 38 млрд куб. м топлива. Протяженность трубы составляет почти 3 тыс. км, стоимость проекта — 1,1 трлн руб.

5 ноября стало известно, что газ по «Силе Сибири» в Китай начнут поставлять 2 декабря. На этот день запланирован торжественный запуск газопровода, после которого начнутся поставки. Ранее «Газпром» заполнил трубу газом из Чаядинского месторождения в Якутии. После этого должен быть заполнен трансграничный переход через реку Амур.