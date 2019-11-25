Пожар в шахте в Коми локализовали на площади 2 тыс. кв. м

Пожар в шахте в Коми локализовали на площади 2 тыс. кв. м

Пожар в горной выработке шахты «Яреганефть» в Коми локализовали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Локализован на площади 2000 кв. м», — сказал представитель ведомства.

24 ноября в шахте произошло задымление в уклонном блоке № 1 «дюСевер». Всего в шахте находились 45 человек, девять из них остались помогать спасателям, 33 поднялись на поверхность. Еще с тремя горняками связь установить не удалось.

В пресс-службе ООО «Лукойл-Коми», производственным подразделением которого является «Яреганефть», заявили, что пропавших горняков нашли живыми и поднимают на поверхность. При этом в МЧС подтвердили информацию об обнаружении только одного пропавшего горняка.

Следователи организовали проверку по факту произошедшего.