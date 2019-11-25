Отец рядового Шамсутдинова ответил на сообщения об извинениях сына

Салим Шамсутдинов (Фото: Артур Галиев / 72.ru)

Отец солдата-срочника, расстрелявшего сослуживцев в военной части в Забайкалье, Салим Шамсутдинов сообщил РБК, что не знает, звонил ли его сын родственникам тяжело раненного Евгения Графова. Сестра пострадавшего Елена Графова в свою очередь заявила, что ни Шамсутдинов, ни его родственники не связывались с их семьей.

Ранее портал Ura.ru со ссылкой на источник сообщил, что срочник по телефону попросил прощения у матери Графова. По словам источника, Шамсутдинов сказал, что не хотел причинить вред солдату, «но в суете зацепил и его».

«Я не в курсе, но как он может позвонить? Он же в СИЗО. Он даже мне не звонил», — сказал РБК отец срочника. Сестра Графова опровергла информацию о принесенных извинениях. «Никто никому не звонил», — сказала она.

Срочник Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь своих сослуживцев 25 октября, ранил еще двоих, после чего сдался. По словам его отца, причина случившегося — неуставные отношения и дедовщина, в Минобороны это опровергают. В ведомстве случившееся объяснили личным конфликтом. В показаниях Шамсутдинова, опубликованных Telegram-каналом Baza, сообщалось, что сослуживцы угрожали его «опустить».