Медведев официально уволил главу мусорной госкомпании

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 ноября
USD ЦБ: 63,71 (-0,13) Quote, 22 ноя, 12:20
Курс евро на 23 ноября
EUR ЦБ: 70,52 (-0,18) Quote, 22 ноя, 12:20
В Москве таксист взял с иностранца 25 тыс. руб. за поездку из аэропорта Общество, 11:54 Microsoft получила лицензию на экспорт ПО для Huawei: кто следующий Quote, 11:41 Минюст потребовал приостановить работу партии «Гражданская инициатива» Политика, 11:39 Французская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд Бизнес, 11:39 С кем лучше всего поехать в спонтанное путешествие. Игра РБК и Subaru, 11:37 Forbes составил рейтинг отраслей России по размеру зарплат глав компаний Бизнес, 11:33 Эксперты оценили инициативу Жириновского изменить пределы самообороны Общество, 11:25 «Фламенго» повторил установленное в 1963 году достижение команды Пеле Спорт, 11:19 Почему Bitcoin ждет долгосрочное снижение стоимости Крипто, 11:12 Количество «семейных» преступлений упало на треть за три года Политика, 11:12 «Бристол-Майерс Сквибб» приобрела «Селджен» Пресс-релиз, 11:09 Мир «Полудня»: как перестать работать на Бондарчука и выручать по ₽80 млн Pro, 11:08 Как открыть агентство недвижимости с оборотом 1 млрд руб. в месяц РБК Стиль и Henderson, 11:07 Медведев официально уволил главу мусорной госкомпании Общество, 11:06
Общество ,  
0 
Медведев официально уволил главу мусорной госкомпании
Денис Буцаев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке гендиректора «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева. Документ, датированный 23 ноября, опубликован на сайте правительства.

Об увольнении Буцаева, который был назначен главой мусорного оператора в феврале, источники РБК сообщили в пятницу, 22 ноября. По их словам, его увольнение сложно назвать неожиданным, оно связано с недостатком «аппаратного веса». Федеральный чиновник в разговоре с РБК отмечал, что Буцаева «воспринимали как человека пиара», а отрасли был нужен «профессиональный хозяйственник».

Бизнес
Почему глава мусорной госкомпании ушел в отставку

На место Буцаева рассматривается кандидатура бывшего министра строительства и ЖКХ, аудитора Счетной палаты Михаила Меня, говорили источники РБК.

Мусорная реформа началась в России в январе 2019 года, тогда же Владимир Путин подписал указ о создании мусорного оператора.

Теги: Дмитрий Медведев, отставка, раздельный сбор мусора, мусор
Материалы по теме
Проработавшего меньше года главу мусорной госкомпании уволили
Общество
Почему глава мусорной госкомпании ушел в отставку
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter