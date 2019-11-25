Медведев официально уволил главу мусорной госкомпании

Денис Буцаев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке гендиректора «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева. Документ, датированный 23 ноября, опубликован на сайте правительства.

Об увольнении Буцаева, который был назначен главой мусорного оператора в феврале, источники РБК сообщили в пятницу, 22 ноября. По их словам, его увольнение сложно назвать неожиданным, оно связано с недостатком «аппаратного веса». Федеральный чиновник в разговоре с РБК отмечал, что Буцаева «воспринимали как человека пиара», а отрасли был нужен «профессиональный хозяйственник».

На место Буцаева рассматривается кандидатура бывшего министра строительства и ЖКХ, аудитора Счетной палаты Михаила Меня, говорили источники РБК.

Мусорная реформа началась в России в январе 2019 года, тогда же Владимир Путин подписал указ о создании мусорного оператора.