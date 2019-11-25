В Туве семь учащихся кадетского корпуса госпитализировали с отравлением

В Туве семь учащихся кадетского корпуса госпитализировали с отравлением

В Туве семь подростков-кадетов доставили в инфекционную больницу с признаками отравления, по факту случившегося заведено уголовное дело, говорится в сообщении республиканского управления СК.

Кадетов из школы-интерната в возрасте от 13 до 15 лет, почувствовавших себя плохо после ужина, доставили в больницу в пятницу, 22 ноября. Состояние подростков оценивается как средней степени тяжести, сейчас угроза их здоровью отсутствует, сообщили в ведомстве.

СК открыл уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Сообщается, что эксперты проверят образцы продуктов и питьевой воды, взятые из столовой корпуса.

9 ноября в Красноярском крае отравились более 50 школьников. Всего в больницы доставили 51 ребенка из пяти учебных заведений. Как сообщили местному изданию «Кубанские новости» родители пострадавших, школьники отравились селедкой, которую подали в столовых. СК завел уголовное дело.