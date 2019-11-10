На Кубани отравились более 50 школьников

В городе Кропоткине в Краснодарском крае отравились более 50 детей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства здравоохранения региона.

Всего в больницы был госпитализирован 51 ребенок, из них 10 — в Кавказскую центральную районную больницу, а 41 — в городскую больницу Кропоткина.

По данным краевого минздрава, отравились ученики разного возраста из пяти школ — № 7, 11, 17, 44 и 45. Они начали поступать в больницы с «кишечными явлениями» 9 ноября.

Среди пострадавших нет пациентов в тяжелом состоянии, у всех схожие симптомы — тошнота и боль в желудке, пишет кубанская «Комсомольская правда».

Губернатор Краснодарского края поручил министерству направить в город сотрудников Специализированной клинической детской инфекционной больницы.