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На Кубани отравились более 50 школьников

В городе Кропоткине в Краснодарском крае отравились более 50 детей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства здравоохранения региона.

Всего в больницы был госпитализирован 51 ребенок, из них 10 — в Кавказскую центральную районную больницу, а 41 — в городскую больницу Кропоткина.

По данным краевого минздрава, отравились ученики разного возраста из пяти школ — № 7, 11, 17, 44 и 45. Они начали поступать в больницы с «кишечными явлениями» 9 ноября.

Среди пострадавших нет пациентов в тяжелом состоянии, у всех схожие симптомы — тошнота и боль в желудке, пишет кубанская «Комсомольская правда».

Губернатор Краснодарского края поручил министерству направить в город сотрудников Специализированной клинической детской инфекционной больницы.

Родители пострадавших учеников рассказали местному изданию «Кубанские новости», что дети отравились селедкой, которую ели в школьных столовых.

В пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю уточнили изданию, что следователи устанавливают причину инцидента. По факту массового отравления было возбуждено дело по ч.1 ст.238 УК России (оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).


 

Теги: Краснодарский край, школьники, отравление, инфекция, госпитализация
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