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В Туве более 90 человек отравились в закусочной «Шаурма»
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В Туве более 90 человек отравились в закусочной «Шаурма»
Общество, 09:32
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В Туве более 90 человек отравились в закусочной «Шаурма»

В Республике Тува 92 человека отравились куриным мясом в закусочной. При этом среди отравившихся 17 детей, сообщил управление Роспотребнадзора по региону.

«Состояние больных стабильное, с положительной динамикой», — говорится в сообщении.

Возраст людей, попавших в больницу, варьируется от 4 до 69 лет. По данным Роспотребнадзора, все отравившиеся ели в закусочной «Шаурма» на площади Арата в Кызыле. В период с 12 по 17 июля они обратились в инфекционную больницу с острым кишечным отравлением. Помимо мяса курицы, источником отравления стал чесночный соус.

«По предварительным данным лабораторных исследований на 16 июля у 12 больных обнаружена ДНК сальмонеллы. Выявлен один работник закусочной «Шаурма» с ДНК шигеллы», — сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Владелец закусочной не уведомил ведомство об открытии кафе 25 июня 2018 года. Также всего два работника из шести смогли предоставить медицинские книжки, были также обнаружены нарушения хранения продуктов и плохое санитарное состояние закусочной.

Следственное управление СК по республике начало проверку по факту массового отравления людей. Как отмечает Роспотребнадзор, к ней также привлекли прокуратуру, ФСБ и МВД. Как отметил глава Тувы Шолбан Кара-оол на своей странице во «ВКонтакте», закусочная закрыта до окончания разбирательств.

Теги: Тува , отравление
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