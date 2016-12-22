В Японии из-за жары погибли 14 человек

Россия цифровая: какие профессии займут роботы и искусственный интеллект

В Туве более 90 человек отравились в закусочной «Шаурма»

Трамп назвал «Северный поток-2» выбором Меркель

WP сообщила об отказе Трампа внять советам о жестком подходе к Путину

Как живут японцы в России и что нужно знать о культуре Японии

Всему свое время: как многозадачность отравляет жизнь

Трамп сравнил экс-главу своего предвыборного штаба с Аль Капоне

Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний

ГИБДД разработала новые правила сопровождения кортежей

Аналитики оценили последствия новых правил размещения рекламы на ТВ

Сколько стоит провести футбольный матч: все об экономике футбола

Главу психоневрологического интерната в ЕАО уволили из-за смерти больных

Чемпионат мира в России. Главные цифры

СМИ узнали об уголовном деле на руководство компании из Urban Group

Шварценеггер сравнил Трампа на пресс-конференции с Путиным с макарониной

Самые высокооплачиваемые знаменитости по версии Forbes. Фотогалерея

На Гавайях 23 человека пострадали от вулканической бомбы

Порошенко назвал условия проведения выборов в Донбассе

Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться

В Нигерии жертвами наводнения стали 44 человека

Forbes перечислил самых высокооплачиваемых знаменитостей мира

Джонни Депп достиг соглашения с подавшей на него в суд компанией

Трамп назвал главную глобальную проблему для США

Путин не увидел Флориды в роликах о новом оружии России

СМИ узнали о планах отстранить иностранные компании от поставок турбин

В авиакомпании назвали причину крушения Boeing на Кубе

Путин сообщил о реакции России в случае членства Украины и Грузии в НАТО

Путин рассказал о нехватке ресурсов для слежки за всеми магнатами

В шанхайский рейтинг лучших университетов вошли 17 вузов из России