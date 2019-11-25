В Думе предложили ввести льготы на билеты в театр многодетным семьям

В Думе предложили ввести льготы на билеты в театр многодетным семьям

Депутат Государственной Думы Дмитрий Юрков выступил с инициативой ввести в России льготные программы для многодетных семей по посещению театров по всей стране. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо, направленной парламентарием в адрес главы Минкультуры России Владимира Мединского.

Как отмечает Юрков, сейчас в стране отсутствуют системные унифицированные меры, регулирующие вопросы посещения театров многодетными семьями. В письме парламентарий сообщает, что в регионах часто встречаются трудности при бронировании льготных театров в связи с нехваткой мест.

Целью своей инициативы Юрков назвал расширение видов помощи многодетным семьям, стимулирование присутствия молодого поколения «в объектах культурной среды» и «либерализацию» оплаты их посещения.

Согласно предложению депутата, все театры страны необходимо обязать выделять ежемесячные квоты для осуществления программы, которую парламентарий условно назвал «Семья в театре». Юрков также предложил создание системы абонементов для многодетных семей на весь театральный сезон и введение ежемесячной квоты — два билета на одну семью — в любом российском театре без условия об обязательном проживании семьи в конкретном регионе.