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В Думе предложили ввести льготы на билеты в театр многодетным семьям

Депутат Государственной Думы Дмитрий Юрков выступил с инициативой ввести в России льготные программы для многодетных семей по посещению театров по всей стране. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо, направленной парламентарием в адрес главы Минкультуры России Владимира Мединского.

Как отмечает Юрков, сейчас в стране отсутствуют системные унифицированные меры, регулирующие вопросы посещения театров многодетными семьями. В письме парламентарий сообщает, что в регионах часто встречаются трудности при бронировании льготных театров в связи с нехваткой мест.

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Целью своей инициативы Юрков назвал расширение видов помощи многодетным семьям, стимулирование присутствия молодого поколения «в объектах культурной среды» и «либерализацию» оплаты их посещения.

Согласно предложению депутата, все театры страны необходимо обязать выделять ежемесячные квоты для осуществления программы, которую парламентарий условно назвал «Семья в театре». Юрков также предложил создание системы абонементов для многодетных семей на весь театральный сезон и введение ежемесячной квоты — два билета на одну семью — в любом российском театре без условия об обязательном проживании семьи в конкретном регионе.

В сентябре текущего года российское правительство утвердило единовременную выплату размером 450 тыс. руб. многодетным семьям на погашение ипотечных кредитов. Государственной помощью имеют право воспользоваться заемщики по ипотечному кредиту, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родится третий и последующий ребенок.

Теги: Дума, льготы, театр
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