Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях

Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях. Об этом он сообщил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

«Я за рубль всегда, сейчас точно, абсолютно», — заявил он, уточнив, что в перспективе российская валюта является достаточно стабильной. Костин также отметил, что вкладывал бы в рубли, пояснив, что российские облигации дают возможность иметь достаточную для этого доходность.

Глава ВТБ напомнил, что в последнее время российская валюта, вопреки санкциям и относительно невысоким ценам на нефть, несколько укрепилась. Он также сообщил о росте инвестиций в российские рублевые государственные ценные бумаги, отметив, что Россия «предполагает достаточно неплохой, позитивный» результат по вложениям.

Ранее эксперты сообщили о постепенном увеличении депозитов россиян. Сейчас они в среднем составляют 200 тыс. руб. на человека.