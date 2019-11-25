Главком Сухопутных войск России сообщил о новом роботе для армии

Робот «Кунгас», предназначающийся для российской армии, успешно прошел государственные испытания. Об этом сообщил в интервью газете российских вооруженных сил «Красная Звезда» главком Сухопутных войск страны генерал армии Олег Салюков.

Как отмечает издание, в состав робототехнического комплекса (РТК) «Кунгас» входит пункт управления и четыре платформы различной категории по массе. По словам Салюкова, в 2020 году пройдет их опытно-войсковая эксплуатация. Он также отметил, что на следующий год запланировано начало опытно-конструкторских работ по созданию робототехнического комплекса «Штурм» и «Соратник».

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщало, что к 2025 году в России планируют создать группировки способных на решение боевых задач многофункциональных роботов. По словам источника агентства, обслуживать группировку из пяти беспилотных машин должен будет один оператор.

В январе этого года российское Минобороны приняло на вооружение робототехнический комплекс «Уран-9», предназначенный для дистанционной разведки и огневой поддержки общевойсковых, разведывательных и антитеррористических подразделений.

В 2018 году Евросоюз принял резолюцию с призывом запретить во всем мире использование боевых роботов. С аналогичным требованием выступала правозащитная организация Amnesty International.